Stress bij reizigers op Eindhoven Airport: 'Mijn QR-code doet het niet!'

De zomervakantie is officieel in Brabant begonnen en dat is vrijdag goed te merken op Eindhoven Airport met vijftig vliegtuigen die vertrekken naar vele bestemmingen. Tegelijkertijd is er bij de duizenden reizigers ook veel stress en zijn er vragen. “Moet ik in quarantaine? Mijn QR-code doet het niet! Moet ik een mondkapje op? Het gaat er vooral om dat je je goed voorbereidt”, zegt woordvoerder Judith de Roy van Eindhoven Airport.

In de terminal staan weer lange rijden bij de incheckbalies van Eindhoven Airport. Iedereen heeft een mondkapje op, dat is verplicht. Papieren worden nog eens gecheckt. Op vakantie gaan is om te ontstressen, maar hoe anders is het nu. Geen voorpret, maar stress. Een wirwar van regels die per land verschillen, kleurcodes die zo kunnen veranderen, quarantainemaatregelen, vaccinatiebewijzen, negatieve testbewijzen, QR-codes.

Sommige reizigers begint het te duizelen, zoals bij Minke uit Veldhoven. Ze gaat met twee vriendinnen naar Rome. “Ik heb nog maar één vaccinatie gehad. Daarom moest ik getest worden. Dat was een gestress omdat mijn PCR-test niet op tijd terug was. Ik heb ook nog een antigeentest gedaan en die was gelukkig wel op tijd. Alle formulieren hebben we ingevuld. Je moet er wel wat voor over hebben. Hopelijk overheerst het gevoel van genieten.” Haar vriendin Isa valt haar bij. ”Ik ben vooral blij als we er eenmaal zijn.”

'Spannender'

Judith de Roy van Eindhoven Airport: “Medewerkers worden aangesproken met veel vragen. Is dit papier wel in orde? Mensen vinden het spannender. We verwijzen naar de site van de overheid. Kijk waar je naartoe gaat en wat wordt er dan geadviseerd."

Eindhoven Airport doet na een mager jaar weer eens goede zaken. In 2019 - voor de corona - waren er op een vergelijkbare vrijdag in juli 65 vliegtuigen met ruim 11.000 passagiers die vanuit Eindhoven vertrokken. “Vandaag zijn het 50 vluchten met ongeveer 7600 passagiers. We zitten niet op hetzelfde niveau, maar het is nu wel echt vakantietijd. Het is een kleine Brabantse uittocht, maar we hebben natuurlijk ook veel reizigers uit België.”

Zelftest

Alle reizigers krijgen tot september bij terugkomst een zelftest. ”Iedereen die landt, krijgt er één. Dat is een initiatief van de GGD met het verzoek die test thuis te doen.”

Je zou het bijna vergeten, maar uiteindelijk gaat om een vakantie. Eindhovenaar Jorrit Markx is er met zijn vrouw en twee dochters helemaal klaar voor. Ze gaan naar het meer van Lugano in Italië. “We gaan lekker eten en zo min mogelijk doen. Beetje waterskiën en vakantie vieren. Ik was er wel klaar voor om weer eens in het vliegtuig te stappen.”

In onderstaande video zie je een fictief Brabants gezin dat op vakantie wil, maar rekening moet houden met de geldende coronaregels:

