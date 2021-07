Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Brand in woonzorgcentrum Satijnhof in Tilburg, bewoner naar het ziekenhuis

Bij een brand in woonzorgcentrum Satijnhof aan de Wethouderslaan in Tilburg is vrijdagmiddag een bewoner gewond geraakt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zes bewoners werden door het ambulancepersoneel behandeld omdat zij rook hadden ingeademd.

Door de brand moesten ook enkele woningen in het complex ontruimd worden, zo liet de Veiligheidsregio weten.

De melding van de brand kwam rond kwart voor drie binnen bij de brandweer. Een kwartier later was het vuur onder controle. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend. Inmiddels is de brand geblust en worden de woningen geventileerd.

