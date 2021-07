Man (30) met vuurwapen opgepakt in Breda na anonieme tip

Een 30-jarige man uit Breda is vrijdag aangehouden omdat hij een vuurwapen bij zich had. De politie kwam hem op het spoor na een anonieme tip.

De man werd vrijdag rond kwart over twee aangehouden in de buurt van zijn huis. Hij had het vuurwapen op zak. Na de aanhouding zijn het huis en andere mogelijke verblijfplaatsen van de man doorzocht. "De tip klopte. Melden helpt", aldus de politie.