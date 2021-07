Marsha houdt het hoofd boven water door begrafenissen te livestreamen

Eindelijk kan Marsha met haar passie aan de slag (foto: Marsha en compagnon Sem van den Borne). vergroot

Marsha Damen (32) uit Eindhoven heeft met haar evenementenbureau The Event Composer maandenlang het hoofd boven water kunnen houden door begrafenissen te livestreamen op internet. Maar zondag staat in Heeze dan toch haar eerste theaterproductie op de planken. ”Eindelijk. Dit is kicken”, klinkt het opgelucht.

De inkt onder het document van de Kamer van Koophandel is nog niet droog of begin 2020 breekt corona uit. “Op zich kan dat, maar als je net een evenementen- en theaterbureau bent begonnen is het wel even slikken”, zegt ze.

Even terug naar eind 2019. Na een studie commerciële economie en twee functies in loondienst besluit Marsha het over een andere boeg te gooien. “Ik wilde iets met mijn voorliefde voor evenementen en theater. In die richting heb ik ook gestudeerd. Ik was verschillende dingen aan het afwegen: wat wil ik precies, begin ik voor mezelf, ga ik in loondienst enzovoort”, vertelt Marsha die geboren is in Terheijden.

"Ik benader een begrafenis als een evenement."

In januari 2020 neemt ze ontslag om in april haar grote droom te gaan verwezenlijken. Zover komt het niet want corona gooit roet in het eten. “Ik heb uiteindelijk toch maar doorgezet met mijn twee evenementen- en theaterbedrijven. In die periode vooral gekeken naar wat er nog wel kon – en dat was niet veel – en zaken in de steigers gezet voor als er weer evenementen en theatervoorstellingen mogelijk waren.”

Maar de schoorsteen moet blijven roken. “Om voldoende inkomsten te hebben ben ik in coronatijd begonnen met verschillende andere klussen. Zo heb ik als weddingplannen gewerkt en ben ik begrafenissen gaan livestreamen op internet. We kunnen dat op iedere locatie. Ook buiten. We hebben geen stroom of wifi nodig. Inmiddels streamen we zo’n vier tot vijf begrafenissen per week. Theater heeft mijn voorkeur, maar ik benader begrafenissen ook als een evenement. Het moet in een keer goed gaan en kan niet overgedaan worden.”

"Nu kan ik eindelijk gaan doen wat ik altijd al wilde."

Gelukkig is het zondag zover en staat het door Marsha geproduceerde theaterprogramma in het openluchttheater Kapellerput in Heeze. Deze zomer staat er elke zondag een voorstelling geprogrammeerd. Zo'n twaalf artiesten werken inmiddels met Marsha samen, onder meer met singer-songwriter Esther Pelgrom, illusionist Roman Sudesh en de Eindhovense cabaretier Gerrie Smits. “Coronaproof: op afstand en in de buitenlucht.”

“Ik kijk er zo naar uit. Het is bij iedere persconferentie wel weer heel erg spannend. Dan heb ik nog iets van: het zal toch niet? Dat gevoel zal nog wel even zo blijven. Nu kan ik eindelijk gaan doen wat ik altijd al wilde en wat mijn passie is.” En het livestreamen van begrafenissen? “Daar gaan we natuurlijk nog even mee door.”

