Ik ga de grens over en ik neem mee: vakantiegangers goed voorbereid op reis

We zitten nog altijd midden in de coronapandemie, maar toch worden er dit weekend in heel Europa veel vakantiefiles verwacht. Mensen hebben een hoop extra voorbereidingen over voor een weekje Spanje of Ardennen, blijkt vrijdagmiddag bij grensovergang Hazeldonk.

Rebecca Seunis

Eén man gaat met het hele gezin naar de Belgische Ardennen. “Vorig jaar zijn we helemaal niet gegaan. Dit jaar heb ik me laten vaccineren, ik ben getest, heb formulieren ingevuld… de hele mikmak.” Toch had hij het er allemaal voor over: “We hebben er niet echt over nagedacht maar zijn gewoon gegaan. Het heeft allemaal te lang geduurd.”

Een echtpaar gaat met de camper naar rood gebied: “Vorig jaar zijn we ook gegaan en toen was het ook allemaal oranje en waren we niet ingeënt. Nu wel. Als ik maar op het strand zit, lekker in het zonnetje.” Twee meiden vinden dat het de voorpret wel een beetje bederft: “Ik ga liever zonder al die moeilijkheden op vakantie.”

In onderstaande video zie je een fictief Brabants gezin dat op vakantie wil, maar rekening moet houden met de geldende coronaregels:

