Besmettelijke ziekte bij bijen in Ossendrecht gevonden

Onder bijenvolken van een imker in Ossendrecht is vrijdag de ziekte Amerikaans Vuilbroed vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Amerikaans Vuilbroed is een besmettelijke ziekte.

De besmette, zieke bijenvolken worden geruimd om te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt. Het is onduidelijk om hoeveel bijen het gaat.

De ziekte wordt door imkers zelf bestreden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt hier toezicht op.

Niet vervoeren

Bijenvolkeren, poppen, eitjes en larven mogen de komende dertig dagen niet worden verplaatst. Het gaat om bijen en producten binnen een straal van drie kilometer rondom de besmette locatie.

Amerikaans Vuilbroed wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte is niet besmettelijk voor de mens.

