Scooterrijder (21) rijdt met ruim negen zoveel alcohol op dan toegestaan

Een 21-jarige scooterrijder is in Vorstenbosch aangehouden omdat hij rondreed terwijl hij wat glaasjes te veel op had. Daarna bleek dat zijn rijbewijs ook al deels ongeldig was verklaard door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

De man was een beginnend bestuurder, wat betekent dat hij een alcoholgehalte van maximaal 88 ug/l (microgram alcohol per liter uitgeademde lucht) mag blazen. Maar hij bleek net wat meer te blazen: 775 ug/l. Dat is bijna negen keer de toegestane hoeveelheid.

De politie nam zijn rijbewijs in en zag toen dat deze al deels ongeldig was verklaard. Alleen categorie AM was nog geldig. Daarmee is het nog wel toegestaan om op een scooter te rijden.

