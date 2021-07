Na 140 jaar nadert einde voor café 't Oventje: 'Heel dubbel'

Uitbaters Tien en Trees Verstraten (foto: Dtv Nieuws). vergroot

Wie Zeeland zegt, zegt Café 't Oventje. Het zal voor velen dan ook even wennen zijn als de kroeg er na 140 jaar niet meer is. Uitbaters Tien en Trees Verstraten leggen hun werkzaamheden na 45 jaar neer en daarmee komt er een einde aan een tijdperk.

Dtv Nieuws Geschreven door

"Het is dubbel, heel dubbel", zeggen de twee licht geëmotioneerd terwijl ze achter de bar staan. 45 jaar lang runden ze het bruine café, nu vinden ze het tijd om met pensioen te gaan. Dat dat ook het einde van 't Oventje zou betekenen hadden ze niet verwacht. "Twee jaar lang hebben we samen met een horecamakelaar naar een opvolger gezocht, maar dat is niet gelukt," zegt Tien Verstraten tegen Dtv Nieuws.

"Wij hadden al die tijd echt nog hoop dat er iemand kwam. Het hoeft niet te zijn zoals het nu is, het mag ook een kleine kroeg zijn. Er zijn 101 mogelijkheden, maar als mensen geen creativiteit hebben en inzicht erin, dan houdt het een keertje op", reageert zijn vrouw bedrukt.

Sportverenigingen

Het pand kent een lange geschiedenis. Het is in 1834 gebouwd rond de school die er toen stond en was bestemd als woning van de directeur. Later kwamen er ook een kruidenier en bakkerij in.

In 1881 werd het café geopend. In de laatste 45 jaar hebben Tien en Trees Verstraten het tot een geliefde plek in het dorp gemaakt en zijn ze zelfs uitgegroeid tot het thuishonk van verschillende dart- en biljartclubs. Trees: "Ik denk veel meer dan wij zelf beseften, achteraf. Dus nu definitief de knoop is doorgehakt hopen we dat de leegte voor de gemeenschap ergens opgevuld wordt."

Nieuwe bestemming

Inmiddels is het pand verkocht aan een stel uit het buurtschap, dat er levensloopbestendige woningen van gaat maken. Ook zij vinden het verdwijnen van het café een aderlating voor het dorp en willen de karakteristieke gevel behouden. Maar de huidige eigenaren maken zich nog wel zorgen om de sportverenigingen, die op zoek moeten naar een nieuw onderkomen.

"We zouden het heel erg vinden als die mensen moeten stoppen omdat er geen mogelijkheid meer is. We hebben de hoop dat de gemeente hen vooruit gaat helpen. Of in de sporthal of in het gemeenschapshuis, want die mensen moeten ook een accommodatie hebben", aldus Trees Verstraten.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.