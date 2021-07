Man aangehouden na steken klant in supermarkt, verdacht van poging doodslag

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 31-jarige man uit Bergen op Zoom is vrijdagavond aangehouden nadat hij in een supermarkt een andere man in zijn nek stak. Dit gebeurde rond kwart voor zeven 's avonds.

Het slachtoffer was zijn boodschappen in de supermarkt aan het afrekenen toen hij ineens iets voelde in zijn nek. Toen hij zich omdraaide, zag hij de verdachte wegrennen met iets in zijn hand.

Schroevendraaier

Het slachtoffer rende achter de verdachte aan. Die ging het station in. Daar kon de verdachte met hulp van NS-medewerkers tegengehouden worden. Vervolgens hebben de NS-medewerkers eerste hulp verleend aan het slachtoffer.

Het steekwapen waarmee de verdachte het slachtoffer te lijf ging, bleek een schroevendraaier te zijn. De verdachte is vastgezet. Hem wordt poging tot doodslag ten laste gelegd.

