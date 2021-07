Bewoonster uitgebrand huis bezorgt buurt veel overlast: 'Bang voor haar'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Huis in Valkenswaard brandt volledig uit

Politie en forensische recherche zijn zaterdag nog volop bezig met onderzoek naar een woningbrand in Valkenswaard. Het huis op de hoek van de Tinnengieterwei en Weverwei brandde vrijdagavond volledig uit, de oorzaak is nog niet bekend. Buurtbewoners hebben echter geen goed woord over voor de bewoonster van het huis. "Die vrouw terroriseert de buurt al zolang als ze hier woont."

De brand ontstond rond half tien vrijdagavond en veroorzaakte veel rook. De bewoonster was op dat moment niet thuis. Verschillende honden die in het huis zaten zijn elders ondergebracht. Omwonenden wisten tijdig hun ramen en deuren te sluiten.

Bijna vier jaar woont de alleenstaande moeder van drie kinderen in het huis. Aan de gevel van het huis hangt een vlag. “Die is voor de zoon, hij is pas geslaagd.” Bij de voordeur hangen beveiligingscamera’s, op de buitendeur zitten bordjes die waarschuwen voor honden in huis.

"Ik schiet hem kapot."

De brand trok vrijdagavond heel veel bekijks. Omstanders hoorden hoe de bewoonster gillend over straat liep. "Ik schiet hem kapot", zou ze geroepen hebben, verwijzend naar haar ex-partner die de brand volgens haar veroorzaakt zou hebben.

Buren zeggen dat ze vrijdagavond voorafgaand aan de brand een penetrante benzinegeur hebben geroken. "Ik heb er nog hoofdpijn van." Uit angst voor de bewoonster zijn omwonenden terughoudend en willen ze alleen anoniem iets over haar zeggen. “We zijn allemaal bang voor haar.”

"Ze heeft zeker 25 verschillende honden in huis gehad."

Wat de omwonenden steekt is dat er in die jaren nooit serieus is gekeken naar hun klachten. “Het is een lange lijst,” zeggen ze, van geluidsoverlast en intimidatie tot overlast van honden en andere dieren in en om het huis. “Ze heeft zeker 25 verschillende honden in huis gehad, die zorgden voor nestjes voor de verkoop.”

De buurt heeft de klachten bij verschillende instanties gemeld, maar dat leverde nooit iets op. Wel is de shetlandpony die in de achtertuin stond en de buurt veel stankoverlast bezorgde inmiddels weggehaald.

"De een was agressief, de ander hield te veel van een borrel."

Buren zijn niet alleen bang voor de bewoonster, maar ook voor haar wisselende partners. “De een was agressief, de ander hield te veel van een borrel.” Nu de bewoonster noodgedwongen elders onderdak heeft gevonden is de buurt opgelucht. “Ik hoop dat ze hier nooit meer terugkomt.”

De politie is zaterdag nog bezig met onderzoek (foto: Rico Vogels). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.