Willem II legt Noorse verdediger Jenssen voor drie jaar vast

Willem II heeft Ulrik Jenssen voor drie jaar gecontracteerd. De 25-jarige Noorse verdediger komt transfervrij over van FC Nordsjaelland, waar zijn contract deze zomer afliep.

Jenssen kwam via de jeugdopleiding van Tromsø IL en het Franse Olympique Lyon, waar hij niet doorbrak, in Denemarken bij FC Nordsjaelland terecht. Vier seizoenen lang was de linker centrale verdediger een vaste waarde en kwam hij tot 115 wedstrijden voor de Deense club.

"Ik heb goede dingen gehoord over het voetbal in Nederland en de club Willem II. Ik houd van het voetbal dat Willem II nastreeft. Na vier jaar in Denemarken voelt dit als het perfecte moment voor de volgende stap in mijn carrière", aldus Jenssen.