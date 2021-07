Motor botst bij het inhalen frontaal op auto, bestuurder zwaargewond

Motor botst bij het inhalen op auto in Sambeek (foto: Marco van den Broek/SQ Vision). vergroot

Bij een frontale botsing in de Grotestraat in Sambeek tussen een auto en een motor is zaterdagmiddag iemand zwaargewond geraakt. Het gaat om de bestuurder van de motor. Het slachtoffer is met spoed naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

Bij de motor zat ook nog iemand achterop die door botsing van de motor werd weggeslingerd. De passagier kwam er wonderwel zonder kleurscheuren vanaf.

Inhaalactie

De motorrijder passeerde bij het verlaten van de bebouwde kom een bestelbusje en botste daarbij frontaal op een tegemoetkomende auto.

De bestuurder van de auto, een man uit het Limburgse Gijsteren, kwam met de schrik vrij.

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision vergroot

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision vergroot

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.