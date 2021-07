KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien met veel neerslag en lokaal hagel

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien die in de loop van de zondag op komst zijn. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven voor heel Nederland, afgezien van de Waddeneilanden.

"In de ochtend hebben we in Brabant nog te maken met droog weer", vertelt Michiel Severin van Weerplaza. "De wind waait ook heel rustig. Maar de lucht is wel vochtig en warm. Het wordt 24 of 25 graden."