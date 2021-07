Willem II-doelman Robbin Ruiter heeft na moeilijk jaar weer echt plezier

Robbin Ruiter staat weer met plezier op het veld bij Willem II (foto: OrangePictures). vergroot

Robbin Ruiter stond door een vervelende liesblessure lang aan de kant bij Willem II. Eenmaal terug was de gehuurde Aro Muric eerste keuze onder de lat. In de voorbereiding keepte Ruiter in de laatste drie oefenwedstrijden. Dat geeft hem natuurlijk een fijn gevoel, maar de positieve sfeer en manier van voetballen zijn misschien nog belangrijker. Ruiter heeft weer echt plezier in het voetballen.

In de wedstrijd tegen Lierse Kempenzonen kreeg Willem II tegen het einde van de wedstrijd een penalty tegen. Ruiter wist de inzet van Jens Naessens niet te stoppen. Een tegentreffer, daar was de doelman niet blij mee. "Het is altijd even jammer. Elke wedstrijd probeer je de nul te houden. Op dat moment baal je echt wel even, maar overal gezien is het nu het belangrijkste hoe we ons ontwikkelen als team."

"Ik zie veel lachende gezichten op de trainingen."

Die ontwikkeling is wel zichtbaar. In de voorbereiding speelde Willem II tot nu toe vijf oefenwedstrijden. Ze werden allemaal gewonnen. Maar vooral het spelplezier en 'de hand van trainer Fred Grim' zorgen voor tevredenheid in Tilburg. "Ik denk dat er heel veel plezier is in de groep. We willen op een hele leuke manier voetballen, dat is ook leuk om te spelen. Ik zie veel lachende gezichten op de trainingen. Ik merk ook dat het steeds beter gaat."

Willem II staat hoog op het veld, al vroeg zet de ploeg van Grim druk op de tegenstander. Voor de neus van Ruiter is daardoor minder te doen. Het is niet dat hij het daardoor automatisch rustiger heeft in wedstrijden. "Nee, dat is te kort door de bocht. Doordat we zo hoog druk zetten, is er ook veel ruimte achter de verdediging. Die moet je als keeper bespelen. En als keeper heb je het overzicht van achteruit, dus ik ben ook heel veel met coaching bezig. Ik moet daarin mijn steentje bijdragen en probeer dat zoveel mogelijk te doen."

Willem II probeert te voetballen van achteruit, tot tevredenheid van Ruiter. "Als het echt niet kan ga je andere oplossingen zoeken, maar we proberen in de manier van opbouwen echt te voetballen van achteruit. Ik vind dat een hele leuke manier van voetballen. Ik denk dat het me wel ligt. En ik heb er ook veel plezier in."

"Dit is veel leuker dan met het hele team met de kont in de zestien hangen."

Het woord plezier valt, niet voor het eerst. "Daar begint het ook allemaal mee", zegt Ruiter. Het is waar iedere voetballer ooit mee is gestart, plezier. "Absoluut, zeker. En heel eerlijk, ik doe dit ook veel liever dan elke keer met het hele team met de kont in de zestien gaan hangen. Dat zorgt ook voor veel druk op de keeper, maar juist op een hele andere manier. Dit is veel leuker."

Vorig seizoen is niet meteen vergeten, maar de doelman kijkt met dat positieve gevoel wel vooral vooruit nu. "Vorig jaar was een geval apart, een verschrikkelijk moeilijk seizoen. Ik had een langdurige en vervelende blessure. Toen ik weer fit was zat het team in een dusdanig moeilijke fase dat ik niet de verwachting had dat er gelijk weer gewisseld ging worden. Dat was voor niemand goed, niet voor het team en niet voor mij. Hoe graag je ook wil spelen, soms moet je verstandig zijn. In dit geval was de trainer dat, maar het is niet dat ik daar geen begrip voor had.”

Nu is de situatie dus anders en kan hij zich weer druk maken over een onnodige tegentreffer. “Dat is fijn. Wat ik zeg, ik ben blij dat ik weer plezier in het spelletje heb.”

