Politie lost reeks inbraken op door toevallige autocontrole

De politie denkt met de aanhouding van een 45-jarige man uit Reusel een reeks inbraken in Biest-Houtakker, Esbeek, Haghorst, Berkel-Enschot, Oostelbeers, Reusel en Netersel te hebben opgelost. Die inbraken vonden tussen half april en half juni plaats.

De man werd donderdag bij toeval aangehouden bij een kruising in Lage Mierde. Daar hadden agenten postgevat om te controleren of het langskomende verkeer zich aan de wegenverkeerswet hield.

'Allesbehalve geloofwaardig' Rond kwart voor twee 's nachts besloten ze ook de auto te controleren waarin deze man zat, samen met een 39-jarige man uit Reusel. Op de achterbank van deze auto zagen de agenten een krat met dozen. Op de stickers op deze dozen zagen ze dat hier diepgevroren vlees in zat van een slagerij in Hilvarenbeek.

Het verhaal van de mannen hoe ze aan dit vlees kwamen, was volgens de agenten 'allesbehalve geloofwaardig'. Omdat de agenten wisten dat er de afgelopen tijd in een flink aantal winkels in de regio was ingebroken, besloten ze de eigenaar van de slagerij te bellen.