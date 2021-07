Megatransfer Donyell Malen is rond, spits traint mee met Borussia Dortmund

Donyell Malen verlaat PSV voor een avontuur bij de Duitse topclub Borussia Dortmund. Zondag doorstond de spits de medische keuring en zette hij zijn handtekening onder een meerjarig contract. Dinsdag trainde Malen voor het eerst mee bij zijn nieuwe club, blijkt uit een tweet van Borussia Dortmund. PSV ontvangt naar verluidt ongeveer dertig miljoen euro voor de aanvaller.

Malen kwam in de zomer van 2017 voor ongeveer een half miljoen euro over van Arsenal. Vier jaar later verkoopt PSV hem voor een veelvoud van dat bedrag. De Nederlands international had in Eindhoven nog een contract tot de zomer van 2024. Bij de achtvoudig kampioen van Duitsland heeft de voorhoedespeler zijn krabbel gezet onder een vijfjarig contract.