Marc kijkt in zijn achtertuin uit op een muur van 7 meter hoog

Het was even schrikken voor Marc de Leeuw toen bekend werd dat er pal achter zijn huis aan de Bergstraat in Loon op Zand bedrijfspanden van twaalf meter hoog zouden komen. De plannen voor een bedrijventerreintje op het braakliggend stuk grond waren al langer bekend, maar hij had niet gerekend op zulke hoge gebouwen. Een gang naar de Raad van State had succes. Die blokkeerde de hoge panden, maar ging wel akkoord met bedrijfsgebouwen van zeven meter hoog. Daarmee leek de zaak beklonken, maar toch liep het anders.

Want de Raad van State koppelde voorwaarden aan die uitspraak: tussen de bedrijven en de achtertuinen van de Bergstraathuizen zou een metersbrede groenstrook moeten komen, groen genoeg om het zicht op de grijze industriële gebouwen te blokkeren.

En daar begon al snel de schoen te wringen. “Ondernemers hebben zich volledig onttrokken aan die voorwaarde. Ze bestraten de buffer en gebruiken de ruimte voor die groenstrook voor opslag of om er hun bedrijfsauto’s te stallen.” Waar Marc had gerekend op een groene wal, kijkt hij nu vanuit zijn achtertuin uit op een zeven meter hoge muur.

"Maar er hoeft geen groen neergezet te worden."

Toen hij met een klacht daarover bij de gemeente aanklopte, kreeg hij te horen dat de bestemmingsplannen op dat punt waren aangepast en de ondernemers in hun recht stonden. "De groenstrook is bestemd voor beschermend groen, maar er hoeft geen groen neergezet te worden", vertelde de gemeente.

In de achtertuin bij Marc. vergroot

Marc heeft er een jurist opgezet die uitzoekt hoe het bestuursrechtelijk precies zit. Maar die heeft er inmiddels een collega naast gekregen. Want behalve de ergernis over de groenstrook die na gemeentelijke weging geen groenstrook meer hoeft te zijn, is er nog een irritatie bij gekomen. “Sinds september zit hier een bedrijf in quads, van het soort die je kunt gebruiken voor woestijnrally’s als Parijs-Dakar.”

"Iedere ochtend staan die quads te loeien."

Zware jongens dus, met dito zwaar geluid. "En iedere ochtend om halfacht worden die quads naar buiten gereden en staan dan op het grindpad dat in de bufferstrook is aangelegd te loeien. We horen ze in huis dreunen. Dan gaat de grote achterdeur open en vervolgens wordt er de hele dag in de loods gewerkt aan het onderhoud van die voertuigen.”

Daar komen zware slijphamers en boormachines aan te pas. Veel herrie dus. Of dat toelaatbaar is, wordt nu uitgezocht door de andere jurist die Marc heeft ingehuurd.

Ze hebben wel contact gehad, Marc en zijn ondernemende achterbuurman. “Maar dat loopt niet helemaal zoals het zou moeten gaan. Want ik vind dat hij het rustiger aan moet doen en hij vindt dat er gewerkt moet kunnen worden.”

"Maar ik laat er mijn vakantie niet door verpesten."

Het zoeken is dus naar een gouden middenweg. Maar hij heeft geen hekel aan het bedrijf, benadrukt Marc met klem. “Ik wil hem ook niet in een kwaad daglicht stellen. Maar ik denk dat je samen veel verder komt als je rekening houdt met elkaar.”

En anders zit er niets op dan de juridische weg te bewandelen. "Het is niet anders", zegt Marc. "Maar ik laat er mijn vakantie niet door verpesten."

De muur is zeven meter hoog. vergroot

