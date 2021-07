Zieke zwanen uit Vught zijn aan de beterende hand en kunnen bijna terug

De zieke zwanen uit Vught zijn aan de beterende hand (foto: Vooropvang de Maashorst/Facebook). vergroot

Aan het begin van deze maand was Vught in mineur. Vijf jongen van een zwanenpaar werden dood gevonden op de Wilhelminasingel, vermoedelijk na het eten van slakken die vergiftigd waren. Afgelopen week kregen de moeder en vader van het nest dezelfde klachten. Dankzij Vooropvang de Maashorst in Schaijk is het stel aan de beterende hand en zou het op korte termijn zelfs terug naar Vught kunnen.

“Dinsdag werd het vrouwtje binnengebracht en woensdag de vader”, vertelt Sharon van Offeren, eigenaresse van de opvang. “Uit onderzoek bleek dat het vrouwtje een verhoogd aantal witte bloedcellen had, vermoedelijk door ontstekingen in het maag-darmkanaal. Onderzoek bij de vijf jongen gaf dezelfde oorzaak aan. Vermoedelijk hadden de ouders ook de vergiftigde slakken gegeten.”

"Het was afwachten of ze een dag later nog zouden leven."

Bij de opvang kregen de zwanen meteen medicatie en werden ze gespoeld. “Ze doen het goed nu en knappen zienderogen op. Toen bij ons binnenkwamen konden ze niet meer op hun poten staan. Het ging echt heel slecht. Het was zelfs afwachten of ze een dag later nog zouden leven. Maar inmiddels zwemmen ze weer in de vijver van de opvang en eten ze weer goed.”

Sharon denkt dat de zwanen over een week weer terug naar de Wilhelminasingel in Vught kunnen. “Maandag stoppen we met de medicatie en willen we ze nog drie tot vijf dagen in de gaten houden. Als het goed gaat, gaan ze terug naar Vught.”

"Misschien liggen er over twee weken weer eieren in het nest."

Misschien ligt er nog een tweede nest in het verschiet, hoopt Sharon. “Het broedseizoen duurt tot augustus. We hopen dat er een tweede ronde komt waarvan de jonkies het wel overleven. Het kan best zijn dat er over twee weken al eieren in een nest liggen.”

De eigenaresse van de opvang waarschuwt mensen uit te kijken met slakkengif. “Er zijn ook biologische en diervriendelijke middelen. Dat is beter voor de dieren.”

