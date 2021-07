Maaltijdbezorger (40) in zijn nek gestoken na verkeersruzie in Tilburg

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Het slachtoffer werd in het ziekenhuis gehecht. Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

Op de Koestraat in Tilburg is zondagavond een maaltijdbezorger in zijn nek gestoken. Dat gebeurde rond acht uur na een verkeersruzie op de kruising met de Lovensestraat.

Het slachtoffer stond stil om linksaf te slaan toen een voorbijfietsende man tegen de koffer van zijn bezorgscooter sloeg. De twee kregen woorden en de fietser zocht de confrontatie. Daarna haalde hij een scherp voorwerp uit een tas, waarmee hij de 40-jarige bezorger in de nek stak.

Het slachtoffer verklaarde dat hij de aanvaller, een ongeveer 30-jarige man van Marokkaanse afkomst, achtervolgde tot zijn huis aan de Van Alkemadestraat. Ondertussen had hij de politie gebeld en continu zijn locatie doorgegeven.

De verdachte werd uiteindelijk door agenten uit het huis gehaald en meegenomen. Het slachtoffer is in het ziekenhuis gehecht.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. vergroot

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. vergroot

