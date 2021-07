Mathieu van der Poel stapt af na harde val in olympische mountainbikerace

Mathieu van der Poel met pijn naast zijn fiets (foto: ANP). vergroot

De olympische mountainbikerace in het Japanse Izu is voor Mathieu van der Poel maandagochtend geëindigd in een grote deceptie. Hij viel en stapte na nog een tijdje te hebben doorgereden teleurgesteld af.

Van der Poel viel in de eerste ronde van de olympische race tijdens een afdaling. Hij landde verkeerd na een sprong over een rotsblok. Hij dook over zijn voorwiel heen en schoof meters naar beneden.

Alsnog opstappen

De Nederlandse favoriet stapte daarna toch weer op de fiets en probeerde alsnog zich in de titelstrijd te mengen, maar dat ging niet meer. Hij verloor steeds meer terrein op de favorieten en kort voor het ingaan van de voorlaatste ronde hield hij het voor gezien.

Van der Poel is vervolgens naar het ziekenhuis gegaan. Hij heeft last van zijn heup.

Thomas Pidcock

De strijd om de medailles werd met overmacht beslist door Thomas Pidcock. De pas 21-jarige Brit, net als Van der Poel ook actief als veldrijder en wegrenner, kwam alleen aan. Achter hem pakte de Zwitser Mathias Flückiger zilver. Het brons ging naar de Spanjaard David Valero Serrano. Milan Vader, de tweede Nederlander in de wedstrijd, werd tiende.

Mathieu van der Poel kwam verkeerd terecht na een sprong (foto: ANP 2021/Robin van Lonkhuijsen). vergroot

Mathieu van der Poel kwam na zijn val hard terecht (foto: ANP 2021/Robin van Lonkhuijsen). vergroot

Mathieu van der Poel zag zijn olympische droom in duigen vallen (foto: ANP 2021/Thibault Camus). vergroot

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.