Floor koopt haar droomhuis zonder het eerst te zien: 'Het was doodeng'

Floor Haring uit Oss heeft haar droomhuis gekocht zonder dat ze het eerst gezien heeft. Uit onderzoek van Dtv Nieuws blijkt dat woningzoekenden steeds vaker dit soort risico’s nemen. Een zorgelijke situatie, zo vindt Vereniging Eigen Huis. “Dat komt deels door de drukte op de woningmarkt”, zo legt ze uit.

"Het was voor ons de manier om ertussen te komen. Dit was voor ons de manier om toch een huis te kunnen kopen", vertelt Floor. "Het was doodeng om te doen. Het was een gok die moesten nemen. We werden namelijk meteen verliefd op de foto's van het huis. En als je verliefd bent doe je gekke dingen."