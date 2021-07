De liefde voor de bij wint het van de angst: 'Wij kunnen veel van ze leren'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Thea en Robert doen alles voor gezonde bijen;'wij kunnen veel van ze leren'

De schrik zat er even goed in bij Thea en Robert Schuurmans toen het nieuws kwam over de dodelijke bijenziekte in Ossendrecht. Al meer dan twintig jaar hebben ze een voorliefde voor bijen. Inmiddels hebben ze een bloeiend bedrijf in bestuiving en de productie van honing. "Amerikaans Vuilbroed is een vreselijk besmettelijke ziekte voor bijen. Dat wens je geen enkele imker toe."

De voorliefde voor de bij begon al vroeg. Al was dat vooral bij Robert. Eenmaal samen groeide het aantal bijenkasten gestaag en werd ook Thea gegrepen door de beestjes. Al was dat nog niet zo makkelijk. "Ik bleek allergisch. Niet heel handig. Ook de kinderen zijn dat. Ik ben er inmiddels overheen gegroeid.

"Bijen kunnen perfect samenwerken."

Toch won de liefde voor de bij het van de angst. "Onbekend maakt onbemind zeg ik altijd maar. Als je besmet wordt met het virus dan kom je er nooit meer vanaf", lacht ze. "Die kleine volkjes die krijgen het toch maar mooi voor elkaar om kilo's honing te produceren. Puur door perfecte samenwerking. Wij mensen kunnen echt nog heel veel van de bijen leren."

vergroot

Sinds 2007 is de uit de hand gelopen hobby uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf met honderd bijenvolken. Ecopoll heet het. Genoemd naar het natuurlijk bestuiven (pollination). Ze leveren hun bijenvolken veelvuldig aan telers die de bijen nodig hebben om hun bloemen te bestuiven. De honing en andere 'bijproducten' zoals was en honingdrank wordt verkocht bij hun bedrijf, maar ook in winkels.

"De natuur moet steeds meer plaats moeten maken."

Thea en Robert doen er alles aan om de bijenvolken gezond te houden. Want de bij heeft het in Nederland niet altijd makkelijk. In het groene buitengebied van Geffen zijn er bloemen genoeg, maar dat is niet overal zo. "De afgelopen veertig jaar zie je dat er steeds meer natuur plaats heeft moeten maken", zegt Thea. "Fijn, die woningen, maar meestal hebben die tuintjes waar je geen bloem kan vinden. Slecht voor de bij dus."

En ook het klimaat speelt mee. "Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de bijen. Zo hadden we dit jaar een heel koud voorjaar. Dan hebben de bijen al hun energie nodig om te overleven. We hebben zelfs moeten bijvoeren. Dat levert dan nauwelijks honing op."

vergroot

Om de bijen zo gezond mogelijk te houden en ook zoveel mogelijk te proberen om besmettingen en ziektes buiten de deur te houden, zijn Robert en Thea druk met het maken van kunst-bijenraat. In een ruimte naast hun woning staat er enorme 'pastamachine'. Er komen geen velletjes lasagne uit, maar was, keurig gestanst met zeshoekjes, zoals de bijen dat zelf ook doen.

"De kunst-raat wordt gemaakt van de was die de imker hier zelf komt brengen. Zijn eigen was dus. Die was zetten de bijen eerst zelf af op de raten met honing. Als je die verwijdert voor het slingeren van de honing en verzamelt, dan kunnen wij er hier weer nieuwe raten van maken."

"Iedereen zou een bijenvolk moeten hebben."

Ecopoll is het enige bedrijf in Nederland die deze raten maakt. "Het is heel veilig. Zo weet je dat de was die je gebruikt niet besmet is en dat je bijen het er goed op doen." Want het gebeurde dat er vuile was in omloop kwam, waar imkers veel schade door hebben geleden.

vergroot

Thea en Robert hopen dat mensen zich meer bewust worden van het nut van bijen. "En dat iedereen zich nou eindelijk eens realiseert dat die bij helemaal niet zo eng is. Hij steekt echt niet hoor, dat is uitzonderlijk." Volgens Thea zou iedereen een bijenvolk moeten hebben. "Het is zo heerlijk, lekker bezig zijn met die kast. Dan ben je echt even helemaal één met de natuur."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.