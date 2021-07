Vrachtwagen blokkeerde de A17 bij Moerdijk naar het zuiden

Foto: Tom van der Put - SQ Vision vergroot

Op de A17 bij Moerdijk is maandagmiddag een vrachtwagen geschaard. Een deel van de wagen stond in de vangrails. Dat gebeurde tussen knooppunt Klaverpolder en Industrieterrein Moerdijk. De weg was ruim drie uur lang dicht.

Verkeer vanuit Dordrecht richting Roosendaal moest omrijden via de A16 en A58. Ondertussen werd de vrachtwagen weer recht op de weg gesleept, zodat een rijkstrook weer vrij kan worden gegeven. Het duurde drie uur voordat er weer een rijstrook vrijkwam.

De ambulance was ook bij het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de bestuurder van de vrachtwagen. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd.

