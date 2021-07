Nieuwe Hollandse Waterlinie op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO

De Nieuwe Hollandse Waterlinie krijgt een plekje op de werelderfgoedlijst van Unesco. Dat maakte de VN-organisatie maandag bekend. De 85 kilometer lange linie die eindigt in het Brabantse deel van de Biesbosch, stond al langer op de nominatielijst.

De Waterlinies werden in de 19e eeuw aangelegd. Met een combinatie van sluizen, dijken en kanalen moest het Nederland beschermen tegen vijanden. Ook bood het bescherming tegen overstromingen van verschillende rivieren. Zulke waterwerken bestaan op geen andere plekken ter wereld.

Nagelbijten

Het was tot het laatste moment spannend wat het Werelderfgoedcomité zou besluiten. Vorige maand nog adviseerde een adviescommissie van de VN nog om de waterlinie vooralsnog niet in te schrijven. Ze vonden de uitbreiding wel erfgoedwaardig, maar de betrokken provincies mochten meer aandacht besteden aan het beschermen van het gebied. Nu is blijkbaar bewezen dat ook dat deel wel snor zit.