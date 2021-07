Honden uitgelaten met pijnlijke prikband om de nek: baasjes betrapt

Een prikband (foto: Samen Sterk in Brabant). vergroot

Tijdens een controle in Helmond stuitte de dierenpolitie maandag drie keer op een bij wet verboden en pijnlijk tafereel: baasjes die hun honden aan het uitlaten waren terwijl de dieren een prikband droegen. Dit is een halsband met scherpe pinnen, die in de nek van de hond steken wanneer het dier aan zijn riem trekt. De prikbanden zijn bij wet verboden.

De agent van de dierenpolitie voerde een surveillance uit, samen met een handhaver van Samen Sterk in Brabant. In twee gevallen zagen ze iemand lopen met een hond die een prikband droeg. In een derde geval was de halsband van een hond bedekt met een hoes. Ook daar bleek een prikband onder te zitten.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat drie prikbanden tijdens een controle een flinke vangst is. "Daar stonden ze zelf ook even van te kijken", schrijft ze over de agent van de dierenpolitie en de handhaver.

'Hoe anders?'

Rondom de prikband bestaat een opmerkelijke situatie: het is sinds 2018 bij wet verboden de dingen te gebruiken, maar ze mogen wel verkocht worden. Dat heeft volgens de politie te maken met Europese wetgeving.

De politiewoordvoerder stelt: "Er zijn diervriendelijke manieren om te laten zorgen dat ze niet trekken. Bij de verkoop wordt vaak niet verteld dat het niet mag worden gebruikt door de hondeneigenaar." En ook: "Op de vraag waarom ze een prikband gebruiken bij de hond krijgt de collega vaak te horen: hoe moet ik anders de hond uitlaten."

Dat laatste neemt niet weg dat gebruik ervan een misdrijf is. "Er wordt een dossier tegen alle drie de eigenaren opgemaakt, de banden worden uiteraard vernietigd. Het OM zal zich later over de straf buigen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.