Uitvaartorganisatie DELA neemt Yarden definitief over, polissen gered

Het is definitief: de Eindhovense uitvaartorganisatie DELA neemt branchegenoot Yarden op 2 augustus over. De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben dit goedgekeurd. Maar voorwaarde van de overname is dat onder meer het uitvaartcentrum van Yarden in Veldhoven wordt verkocht.

Yarden had al langere tijd financiële problemen en had daarom de polis van een grote groep verzekerden aangepast. Zij hadden een verzekering afgesloten waarmee de hele uitvaart geregeld zou worden. Maar Yarden besloot in 2019 dat ze nog maar tot een maximumbedrag verzekerd waren. Het gaat om bijna 400.000 naturapolissen. Al die mensen moesten dus bijbetalen.

Met de overname door DELA zijn de uitvaartpolissen bij Yarden gered. DELA gaat ervoor zorgen dat de nabestaanden die onterecht moesten bijbetalen worden gecompenseerd. De organisatie gaat ook op zoek naar een manier om die 400.000 polishouders bij DELA onder te brengen.

Locatie in Veldhoven sneuvelt

Om te voorkomen dat DELA in sommige gebieden in Nederland te groot wordt, heeft de ACM een voorwaarde aan de goedkeuring van de overname gesteld. De uitvaartorganisatie moet zeven crematoria en twee uitvaartcentra weg doen. Het gaat om onder meer het uitvaartcentrum in Veldhoven van Yarden.

Yarden draait door

Door de overname heeft uitvaartorganisatie DELA de dagelijkse leiding over Yarden dat volledig worden ondergebracht bij DELA. Daar neemt de uitvaartorganisatie twee jaar de tijd voor. Uiteindelijk zal het merk Yarden van de markt verdwijnen.

In de praktijk verandert er komende tijd nog niets. De polis van mensen die bij Yarden verzekerd zijn, loopt gewoon door en ze kunnen al die tijd nog steeds gebruikmaken van de dienstverlening zoals gewoonlijk. De verzekerden krijgen deze maand een brief van DELA met meer informatie.

Nabestaanden en verzekerden van DELA en Yarden kunnen vanaf 2 augustus de locaties en faciliteiten van beide organisaties gebruiken.

