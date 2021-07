Op weg naar de kledingcontainer beroofd van zak met oude kleren: 'Heel aso'

De zakken zouden uit de containers worden gehaald en vervolgens op straat worden gedumpt. vergroot

Selda Bozkurt wist niet wat haar overkwam toen ze onlangs een vuilniszak vol oude kleding in wilde leveren. Nog voor de Roosendaalse de spullen in de container kon gooien, werden de kleren uit haar handen gegrist. En zo gaat het al langer. "Dit is heel aso."

Bozkurt, zelf gemeenteraadslid in Roosendaal, hoorde al langer slechte geluiden over de kledingcontainer aan de Van Beethovenlaan. "Ik hoorde dat het er een enorme troep was. Blijkbaar zijn er mensen die daar zakken uit die bak trekken, kijken wat ze ervan kunnen gebruiken en de rest dan weer dumpen. Niet eens terug in de container, maar gewoon op straat."

"Ik wilde vooral zien of het echt zo erg was."

Ze besloot zelf eens poolshoogte te nemen. "Toevallig had ik nog wat oude kleding liggen. En ik wilde vooral zien of het echt zo erg was." Daar kwam ze al snel achter. "Een man pakte die zak gewoon uit mijn handen. Ik heb nog gevraagd wat daar de bedoeling van was, maar hij sprak geen Nederlands. Het zijn voornamelijk arbeidsmigranten die daar rondhangen."

Ze wordt nog steeds kwaad als ze eraan terugdenkt. "Dit is toch niet de bedoeling van zo'n container?" Bozkurt heeft het college nu gevraagd om over een oplossing na te denken. "Misschien door in andere talen te communiceren dat er geen kleding uit de bak mag worden gepakt. Aan de andere kant: dat snappen ze nu waarschijnlijk ook wel. Ik weet het niet."

