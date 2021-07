Mats (9) was ernstig ziek maar fietst nu 150 kilometer voor het goede doel

Stiekem hoopt Mats ooit professioneel wielrenner te worden (foto: CvCaam Fotografie). vergroot

Hij is pas negen jaar, maar over drie weken wacht Mats den Ouden een behoorlijk sportieve uitdaging: in drie dagen tijd fietst hij dan samen met zijn vader vanuit zijn woonplaats Stampersgat naar Almere. En dat allemaal om geld op te halen voor Stichting Opkikker.

Voor het ontstaan van het idee, moet we een paar jaar terug in de tijd. "Toen Mats vier was, werd hij ernstig ziek", vertelt zijn vader Ivo. "Hij had waterpokken, maar dat sloeg over op zijn hersenvocht. Zo kreeg hij een hersenvliesontsteking en later zelfs een hersenontsteking. Mats heeft uiteindelijk drie weken in het ziekenhuis gelegen en daarna nog in een revalidatiecentrum gezeten."

"Ik heb in een helikopter gevlogen, in een Ferrari gereden én met konijnen geknuffeld."

Het liep gelukkig goed af. En hoe heftig die periode ook was, het gezin heeft er ook mooie herinneringen aan overgehouden. Dankzij Stichting Opkikker beleefde Mats een dag die hij niet snel zal vergeten. "Ik heb in een helikopter gevlogen, in een Ferrari gereden én met konijnen geknuffeld."

Na zijn herstel werd Mats benoemd tot ambassadeur van de stichting. "Je mag zelf bepalen hoe je daar invulling aan geeft", legt Ivo uit. "Wij vonden het leuk om jaarlijks iets te organiseren. Zo hebben we hier in Stampersgat al eens een kids run georganiseerd en hadden we twee jaar geleden een koffiebarretje. Die opbrengst gaat dan volledig naar Opkikker."

Door corona viel de actie vorig jaar in het water. En dus wilde Mats dit jaar dubbel zo sterk terugkomen. "Ik hou van sporten. Zelf zit ik op voetbal, maar ik vind hardlopen en wielrennen ook leuk. Mijn grote held? Dat is Mathieu van der Poel."

Nou, dacht Ivo, dan pakken we de fiets er toch bij. "Zo ontstond het plan om naar Almere te fietsen, waar het hoofdkantoor van de stichting staat. Mensen kunnen Mats dan sponsoren, om op die manier alsnog geld voor Opkikker in te zamelen. In Almere hopen we dan een mooie cheque te kunnen overhandigen."

Inmiddels is het duo al wekenlang in training voor de rit van zo'n 150 kilometer, die ze verspreid over drie dagen zullen rijden. Met de spierpijn valt het volgens Mats tot nu toe reuze mee. "Het gaat eigenlijk supergoed. Ik heb er zin in."

"We zijn er niet veel mee bezig, maar het had natuurlijk ook heel anders kunnen aflopen."

En ook Ivo kan niet wachten om eropuit te trekken met zijn zoon. "Buiten dat het voor een goed doel is, is het natuurlijk ook hartstikke gezellig. En niet dat we er veel mee bezig zijn, maar het had natuurlijk ook heel anders kunnen aflopen." Of het Mats gaat lukken, daar twijfelt Ivo niet aan. "Al kan-ie nu na een ritje nog uitrusten op de bank en moeten we straks drie dagen achter elkaar door bikkelen. Maar ik neem hem wel op sleeptouw."

Mocht je Mats willen steunen in zijn missie voor Stichting Opkikker, dan kun je via een online platform een bijdrage leveren.

Mats is al wekenlang in training om de tocht naar Almere straks succesvol af te leggen. vergroot

