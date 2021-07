Vrachtwagen met wortelen gekanteld op A58 bij Bavel

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Vrachtwagen met wortels gekanteld op A58

Op de A58 van Tilburg naar Breda is dinsdagochtend bij Bavel een vrachtwagen met wortelen gekanteld. De weg is inmiddels weer vrijgegeven. Achter het ongeluk staat nog een file van 8 kilometer. Het verkeer vanuit Eindhoven kan omrijden via Den Bosch.

De gekantelde vrachtwagen ligt inmiddels achter anti-kijkschermen en zal na de spits worden geborgen. De weg zal dan deels worden afgesloten.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

