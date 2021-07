Gegevens 200.000 klanten van hengelsportketen Raven op straat

Een database met namen, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen van ongeveer 200.000 klanten van Raven Hengelsport ligt op straat. De gegevens zijn te koop aangeboden op een forum waar criminelen vaker handelen in gestolen persoonlijke informatie, schrijft NU.nl. Raven Hengelsport heeft vier vestigingen, waarvan een in Rijen.

Raven is een van de grootste aanbieders voor hengelsportartikelen in Nederland. Het bedrijf zegt dat het datalek alleen gegevens bevat van mensen die bij de webshop een account hadden.

"We zijn blij dat er geen bankgegevens en wachtwoorden tussen zaten. Maar dit is voor onze klanten wel vervelend, omdat ze slachtoffer kunnen worden van phishing", zegt Dennis de Jong van de hengelsportketen in gesprek met NU.nl.