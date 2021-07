Brand bij recyclingbedrijf in Roosendaal, zes medewerkers ademen rook in

Foto Christian Traets/SQ Vision vergroot

Bij recyclingbedrijf Kempenaars op industrieterrein de Borchwerf in Roosendaal is dinsdagochtend brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staan er twee ventilatoren in brand. De brandweer is bezig het vuur onder controle te krijgen.

Voordat de brandweer er was, hebben enkele medewerkers geprobeerd de brand te blussen. Daarbij hebben ze rook ingeademd. Zes van hen worden gecontroleerd door ambulancepersoneel. Alle medewerkers van het bedrijf staan buiten.

Mensen die in de omgeving wonen en last hebben van de rook kunnen het beste ramen en deuren sluiten en de ventilatie in huis uitzetten.

