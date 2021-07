Pablo Rosario verlaat PSV en verkast naar OGC Nice

Pablo Rosario (foto: Orange Pictures). vergroot

De kogel is door de kerk. PSV-middenvelder Pablo Rosario speelt komend seizoen definitief in het shirt van de Franse OGC Nice. De transfer hing al een aantal dagen in de lucht. Beide clubs maakten het akkoord via Twitter bekend.

De middenvelder trainde met toestemming van PSV zelfs al mee met zijn nieuwe club. Beide clubs waren al tot een overeenstemming gekomen. De Franse ploeg betaalt zo'n zes miljoen euro voor Rosario. De middenvelder heeft een contract voor vijf jaar getekend in Frankrijk.

Bij OCG Nico komt Rosario samen te spelen Calvin Stengs en Justin Kluivert. Rosario speelde vijf seizoenen voor PSV.

