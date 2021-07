Bouwvakker valt van steiger en raakt gewond

Foto: Jozef Bijnen, SQ Vision. Foto: Jozef Bijnen, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Jozef Bijnen, SQ Vision.

Op de Lissevenlaan in Waalre is dinsdag een bouwvakker van een steiger gevallen. Een traumahelikopter werd opgeroepen om te helpen, maar kon later omkeren.

De steiger stond achter de woning waar werkzaamheden verricht moesten worden en viel door nog onbekende oorzaak om. De man kwam daardoor met een harde klap op de grond terecht.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

