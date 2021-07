Biddende nonnen bezorgen Willem II promotie, clubhistorie in strip gegoten

Jordens Peters met 'zijn' pagina in het historische stripboek van Willem II. vergroot

De geschiedenis van Willem II is uitgebracht ials een stripboek. 'Een pareltje', zo noemt algemeen directeur Martin van Geel het historische boek, dat uitgebracht om het 125-jarig bestaan van de Tilburgse club te vieren.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Tekenaar Luc Verschuuren noemde het tekenen van het stripboek ‘dankbaar monnikenwerk’. Hij was er anderhalf jaar mee bezig. “Het is een overzicht van 1896 tot 2021 geworden, aan de hand van anekdotes. Niet van ‘toen gebeurde dat en toen gebeurde dat’. Het is veel grappiger. Het zijn ook juist de zaken om het voetbal heen of in een wedstrijd die niet in de krant komen. Maar juist de grappige dingen in de kleedkamer of daarbuiten worden belicht. En redelijk aangedikt.”

Clubarchivaris Harrie Verhoeven schreef de verhalen en zorgde ervoor dat alles klopt. "We hadden heel veel verhalen en hebben keuzes moeten maken. Willem II-Botafogo was bijvoorbeeld een schitterende wedstrijd hier, maar daar hebben we geen verhaal van gemaakt. Zo staan er verhalen niet in die mensen misschien wel verwacht hadden en andere verhalen die heel leuk zijn, die niemand wist. Maar hoewel het een strip is, berust alles op waarheid. Het is geen fantasie, alles is waar.”

Waar Piet de Visser, Bud Brocken, John Feskens en Jordens Peters in het verleden vooral op en naast het veld een belangrijk rol hadden, zijn ze nu hoofdrolspelers in het stripboek. In het Koning Willem II Stadion onthulden ze de pagina waar een anekdote over een historisch moment uitgetekend is.

"Met een biertje erbij was de sfeer in de supportersbus een stuk beter."

Zo gaat een pagina over Feskens die de spelersbus miste en uiteindelijk met de supportersbus naar huis reed. "Met een biertje erbij was de sfeer een stuk beter dan in die andere bus. Ik heb nog gevraagd of ik dat het hele seizoen mocht doen, maar ik kreeg geen toestemming", zei Feskens lachend.

Verhoeven is trots op de vele verhalen, een favoriet heeft hij eigenlijk niet. Welke verhalen dan leuk zijn? Hij noemt er een paar op, maar staat iets langer stil bij een pagina waar Toon Hermans de hoofdrol speelt. "In zijn woonplaats is gevraagd aan de nonnen of ze extra wilden bidden. Willem II won de beslissende wedstrijd en promoveerde binnen een jaar terug naar de Eredivisie. Als tegenprestatie kregen de zusters een cheque waarmee ze goed werk hebben gedaan."

"Het jubileumjaar hangt van pareltjes aan elkaar."

Het stripboek staat in een rijtje met veel 'momenten' rondom het 125-jarig jubileum. "Het is een pareltje in het heel mooie jubileumjaar”, zegt Van Geel. Andere hoogtepunten: “Een schitterend uittenue. Ons jubileumlogo, waarvan ik denk dat onze supporters heel blij mee zijn. Het jubileumboek is echt uniek, zoveel mooier dan in het verleden en ook dat van andere clubs. De expositie. En dus het stripboek. Het hangt van pareltjes aan elkaar. Ik ben er heel erg trots op dat zoveel mensen er tijd en energie in steken. En dan is dit de uitkomst, pure kwaliteit.”

Willem II mag het jubileum echt vieren op 12 augustus, dat het stripboek nu al uit is heeft een reden. Het wordt als cadeau met iedere seizoenkaart meegestuurd. En die supporters zien de gestopte Jordens Peters dan weer even terug. "Het is wel grappig", zegt de voormalig aanvoerder vanuit zijn nieuwe rol als stripfiguur. "Of ik er een beetje op lijk? Ja, het is echt goed gedaan. Het is toch wel bijzonder. Leuk."

Twee 'stripbeelden' uit het boek. vergroot

