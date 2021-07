Judoka Sanne van Dijke pakt brons in Tokio

De ontlading na de winst (foto: ANP). vergroot

Judoka Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther heeft een bronzen plak gepakt op de Olympische Spelen in Tokio. Dit deed zij in de klasse tot 70 kilogram. De 26-jarige debutante versloeg Giovanna Scoccimarro.

Van Dijke was in de strijd om brons in de golden score op ippon te sterk voor de Duitse. De verlenging duurde liefst 7 minuten en 44 seconden.

"Ik kwam hier voor goud en alles daaronder zou verliezen zijn, maar ik stond hier en dat was al een enorme bekroning op mijn werk", zei de 26-jarige na afloop tegen de NOS. "Het voelt niet hetzelfde als goud natuurlijk, maar het is wel lekker. Ik heb altijd van een olympische medaille gedroomd."

Ze maakte na de winst een hartje met haar handen voor haar overleden broer. "Als een partij zoveel van je vraagt dan is er toch wel behoorlijk wat ontlading. Als je ziet hoe moeizaam de troostfinale ging, ben ik toch ook wel blij met deze medaille, al is het maar brons."

"Mijn broer had dit graag meegemaakt."

Na het mislopen van de finale had ze 'er geen zin meer in', maar ze laadde zich weer op. "Ik kom hier voor goud en dat was absoluut mogelijk. Toen ik in de halve finale verloor van een meisje waar ik niet van mag verliezen, was het heel lastig om me op te laden", zei ze.

"Ik baalde gruwelijk en werd eerst heel erg boos en was daarna heel vlak. Ik heb me opgeladen voor mijn familie en mijn overleden broer", aldus de judoka. "Mijn broer had dit graag meegemaakt, denk ik. En ik had hem ook graag hier gehad. Ik wil graag dat hij boven trots is, als er boven iets is. En dat hij weet dat het heel lastig is niet bij de pakken neer te zitten en dat we er alles aan doen om het zo mooi mogelijk te maken hier. En ik denk dat hij niet anders had gewild."

Eerste plak

Voor de Nederlandse judoploeg in Tokio is het de eerste medaille op deze Spelen. Vijf jaar geleden pakten de Nederlandse judoka's één plak; Anicka van Emden werd ook derde, in de klasse tot 63 kilogram.

Van Dijke kreeg in de klasse tot 70 kilogram de voorkeur boven Kim Polling, die Nederland in 2016 in de klasse tot 70 kilogram vertegenwoordigde op de Spelen. Van Dijke en Polling waren drie jaar lang in een tweestrijd verwikkeld om een olympisch ticket. Per gewichtsklasse mocht Nederland één judoka naar Tokio sturen. Die keuze viel nu op Van Dijke.

