Ihattaren na ziekmelding in Frankrijk voor 'gesprek over zijn toekomst'

Mohamed Ihattaren is naar het zuiden van Frankrijk gereisd om met zijn zaakwaarnemer over zijn toekomst bij PSV te praten. De middenvelder werd in Nice gespot met Mino Raiola, die woonachtig is in Monaco. De 19-jarige Ihattaren meldde zich zondag ziek bij PSV.

Ron Vorstermans Geschreven door

Hij doet woensdagavond niet mee tijdens de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League. Hij blijkt inmiddels voldoende hersteld om samen met Raiola plannen voor de nabije toekomst te maken. Ihattaren onderhoudt een moeizame relatie met trainer Roger Schmidt van PSV. Zijn contract bij de club uit Eindhoven loopt volgend jaar af.

