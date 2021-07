Jonge vrouw valt van paard en raakt gewond in Etten-Leur

Bij een paardensportevenement bij hoeve De Grient aan de Hoevenseweg in Etten-Leur is woensdagmiddag een jonge vrouw van haar paard gevallen.

Onder meer een traumahelikopter rukte uit ter assistentie. Nadat ze was gestabiliseerd, werd het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht in Breda.