Man probeert voor ruim 900 euro aan spullen te stelen in tuincentrum

Een man heeft woensdagochtend geprobeerd om voor meer dan 900 euro aan spullen te stelen bij de Intratuin in Breda. Dat deed hij door de spullen eerst in de bosjes te verstoppen.

De man sloeg ’s ochtends toe bij het tuincentrum. Hij legde de spullen in de bosjes bij het buitenterrein. Vervolgens probeerde hij ze in de auto te laden. Het is echter bij een poging gebleven. De man werd gesnapt en de winkel heeft de spullen terug.