Bas Verwijlen terug in Nederland: 'Tegenstander had de dag van zijn leven'

Bas Verwijlen komt zonder medaille terug in Nederland. vergroot

Een bos bloemen bij aankomst op Schiphol. Maar natuurlijk had degenschermer Bas Verwijlen liever een medaille in zijn handen gehad. De Ossenaar ging in de achtste finale ten onder op de Olympische Spelen in Tokio. Hij kwam woensdagmiddag weer aan in Nederland. “Dit is natuurlijk niet waar ik voor kwam, negende worden."

Maaike Cnossen Geschreven door

De schermer verloor van Fransman Romain Cannone. Hij pakte uiteindelijk de gouden plak. “Ik had hem liever in de finale getroffen”, zegt Verwijlen. “Ik heb verloren van een tegenstander die echt de dag van zijn leven had. Hij was echt supergoed.”

Verwijlen stond niet voor het eerst op de Spelen. Dit was al de vierde keer voor de Ossenaar. Het is hem nog steeds niet gelukt om een plak binnen te halen. “Het is heel moeilijk om er te komen en als je er eenmaal bent, kom ik maar voor één ding. Een medaille, het liefst een gouden”, geeft hij aan. “Je komt niet om mee te doen. Maar als het dan niet gaat zoals je wil, heb je wel meegedaan inderdaad.”

"Het is strijden tegen een onzichtbare tegenstander."

Een Olympische Spelen in coronatijd was niet 'leuk’ te noemen. De degenschermer zat op de beruchte KLM-vlucht. De enige sporter met wie hij contact heeft gehad, op anderhalve meter afstand, testte positief. Taekwondoka Reshmie Oogink. “Toen ik dat hoorde, dacht ik dat het klaar was.”

Verwijlen ging in quarantaine, maar testte iedere keer negatief en mocht uiteindelijk dus toch in actie komen. Het had zeker een effect op hem. “Ik was drie dagen voor mijn wedstrijd bezig met dingen die ik niet zelf in de hand had. Het is strijden tegen een onzichtbare tegenstander. Ik was na mijn wedstrijd veel vermoeider dan ik normaal ben. Dat heeft dus toch wel energie gekost.”

Of er een vijfde editie komt voor de 37-jarige schermer? Dat sluit hij nog niet meteen uit. “Ik weet het niet. Ik ga eerst heerlijk op vakantie. Dan kan ik eindelijk mijn vrouw en kinderen weer zien. Het antwoord zal ergens deze maand wel komen.”

