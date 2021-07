Man (28) gewond na steekpartij in huis in Tilburg

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jack Brekelmans, SQ Vision. Foto: Jack Brekelmans, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Drie aanhoudingen na steekpartij in Tilburg

Bij een steekpartij in een huis aan de IJskelderstraat in Tilburg is woensdagmiddag een man van 28 uit Tilburg gewond geraakt. Er zijn drie mannen aangehouden. Onder hen is ook het slachtoffer. Agenten vonden hem na verschillende meldingen over een ruzie in het huis.

De twee andere verdachten zijn bewoners van het huis aan de IJskelderstraat, zo laat de politie donderdagochtend weten.

Het slachtoffer werd met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is, is niet duidelijk. Wel krijgt hij volgens de politie nog medische zorg. Hij is daarom donderdag nog niet verhoord. Waarom de mannen ruzie kregen, is onduidelijk.

Messen in beslag genomen

De politie kreeg woensdag om kwart voor vijf meerdere meldingen over een ruzie die gaande zou zijn in het huis aan de IJskelderstraat. Daarbij zouden messen in het spel zijn. Agenten die op de melding reageerden, benaderden het huis van verschillende kanten. Op straat hielden zij al een verdachte aan. In het huis vonden ze de gewonde man en binnen werd de tweede verdachte aangehouden.

Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer. Uit de korte verklaringen van de twee aangehouden mannen blijkt volgens de politie dat hij ook verdachte is in de zaak. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen.

