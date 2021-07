Steekpartij in Tilburg: drie mensen aangehouden

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jack Brekelmans, SQ Vision. Foto: Jack Brekelmans, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Drie aanhoudingen na steekpartij in Tilburg

Bij een steekpartij in een huis aan de IJskelderstraat in Tilburg zijn woensdagmiddag drie mensen aangehouden. Onder hen is ook het slachtoffer.

Het slachtoffer is met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Verdere informatie ontbreekt vooralsnog.

