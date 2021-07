PSV heer en meester in Turkije, Champions League weer stapje dichterbij

Noni Madueke viert zijn treffer tegen Galatasaray (foto: OrangePictures). vergroot

Door de klinkende 5-1 zege in Eindhoven was de return van PSV op bezoek bij Galatasaray eigenlijk al niet meer dan een formaliteit. Zonder diep te hoeven gaan won de ploeg van trainer Roger Schmidt ook in Turkije, waardoor PSV weer een stapje dichter bij de groepsfase van de Champions League is.

Vanaf het eerste fluitsignaal speelde PSV geconcentreerd. Een vroeg tegendoelpunt voorkomen was in de beginfase de belangrijkste opdracht. Een snelle treffer van de Turken zou het stadion van Istanbul Basaksehir, waar Galatasaray deze Europese thuiswedstrijd speelde, doen ontploffen. De supporters stonden wel achter de ploeg, een heksenketel werd het nooit.

Tien minuten voor rust vervloog ook het allerlaatste sprankje hoop bij de Turken. Cody Gakpo slingerde een vrije trap voor het doel van Galatasaray, doelman Fernando Muslera stompte de bal weg. Dat deed hij echter niet goed, want de aanvoerder leverde de bal zo in bij Noni Madueke. De Engelsman twijfelde niet en schoot, via een Galatasaray-been, raak: 0-1. Het was een nieuwe fout van Muslera, die in Eindhoven ook al liep te schutteren.

Heer en meester

Een klein kwartier na rust maakte Marco van Ginkel de tweede PSV-treffer van de avond. De aanvoerder schoot na een goede loopactie raak uit een prima voorzet van Mario Götze. Net als een week geleden wisten de Turken niets in te brengen tegen de nummer twee van de Eredivisie van afgelopen seizoen. Zonder overdreven veel moeite was de ploeg van Schmidt heer en meester op het Turkse veld.

Het was minder sprankelend en fris dan in Eindhoven, toch maakte PSV net als tijdens de thuiswedstrijd een goede indruk. Hoewel het in de voorbereiding vooral ging over de transfers van Donyell Malen (Borussia Dortmund) en Pablo Rosario (OGC Nice) en de zieke Mo Ihattaren, die naar verluidt wel naar Frankrijk afreisde, speelde de ploeg geconcentreerd. Misschien zelfs zakelijk, in de goede zin van het woord.

Met nog ruim een kwartier op de klok was Olivier Boscagli even minder zakelijk. Hij nam onnodig risico bij een aanval van Galatasaray door contact te zoeken met de tegenstander. Het leverde hem een gele kaart op, zijn tweede van de avond. De Franse verdediger ontbreekt daardoor in de volgende voorronde. Met tien man moest PSV nog wel een tegentreffer incasseren. Het was zo'n beetje de enige geslaagde actie aan de kant van Turken, maar het leverde in de slotfase van het duel wel een doelpunt op van Mbaye Diagne.

Champions League

De dubbele winst is een eerste stapje op weg naar de groepsfase van de Champions League. Om daar daadwerkelijk te komen moet PSV eerst nog twee rondes overleven. In de volgende ronde is het Schotse Celtic of het Deense FC Midtylland de tegenstander. Bij winst volgen dan nog de play-offs om het Champions League-ticket.

