Vrouw van dak gered na hachelijke actie om eigen huis binnen te komen

Een vrouw is woensdagavond laat door de brandweer van het dak van haar huis aan de Burgemeester van de Venstraat in Haaren gered. Ze was volgens een omstander haar huissleutel vergeten en klom vervolgens, op blote voeten, het dak op om via het dakraam alsnog binnen te komen. De actie mislukte jammerlijk.

Sandra Kagie Geschreven door

Het lukte de vrouw niet om binnen te komen. En eenmaal op het dak, durfde ze niet meer naar beneden.

Een buurvrouw die de vrouw hoorde, belde de brandweer. Die kwam en haalde haar uiteindelijk met een hoogwerker naar beneden.

Opgevangen

De vrouw raakte bij de ongelukkige actie niet gewond. Ze werd na haar klimavontuur tijdelijk opgevangen bij de buren.

Vrouw durft niet meer naar beneden na ongelukkige klimactie (foto: Bart Meesters / SQ Vision). vergroot

De brandweer moest eraan te pas komen om de vrouw van het dak te halen (foto: Bart Meesters). vergroot

