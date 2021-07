1/1 Auto vliegt spontaan in brand, mannen weten zich net op tijd te redden

De bestuurder van een auto in Geffen wist woensdagnacht samen met zijn bijrijder net op tijd uit zijn auto te komen voordat deze compleet uitbrandde. De man reed in het buitengebied van Geffen toen hij vlak na middernacht rook uit het dasboard van zijn auto zag komen.

Hij zette de wagen op De Gement snel aan de kant waarna hij en zijn bijrijder uitstapten. De auto vloog in brand en de geschrokken mannen konden volgens een omstander vervolgens niets anders doen dan lijdzaam toekijken hoe de wagen uitbrandde.

De toegesnelde brandweer kreeg het vuur onder controle, maar van de wagen, een Mercedes, bleef weinig over. Een technisch mankement moet de oorzaak zijn van de spontane brand. Wat het precies is geweest, is niet bekend.