Man rijdt rond met nepvuurwapen in Sint Willebrord

Archieffoto. vergroot

Een 40-jarige man is woensdagavond in Sint Willebrord door de politie met getrokken wapens uit zijn auto gehaald, omdat hij rondreed met een vuurwapen. De politie kreeg kort daarvoor een tip binnen over de man.

De man had zijn auto geparkeerd aan de Noorderstraat in Sint Willebrord, daar pakte de politie hem rond tien uur op. Het vuurwapen dat hij bij zich droeg bleek nep te zijn. In de auto werd ook een zakje met vermoedelijk cocaïne gevonden.

De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zit vast.

