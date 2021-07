‘Fietsendief’ is vrijwilliger Charles (73) die kinderfietsen ophaalt

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 De man staat op camera.

Charles Hermans uit Eersel schrok zich donderdagmiddag een hoedje. Op sociale media verschenen herkenbare beelden waarop te zien is hoe hij een fiets uit een voortuin ‘steelt’. Het blijkt echter om een groot misverstand te gaan: de 73-jarige man is vrijwilliger bij de ANWB en haalt in heel Brabant fietsen op voor arme kinderen. Hij nam echter donderdagochtend per ongeluk de verkeerde fiets uit een tuin in Best mee.

Bewakingsbeelden van Charles die op klaarlichte dag een fiets meeneemt uit de voortuin in Best gingen donderdagmiddag rond op sociale media. Mensen snappen niks van de brutale 'dief' die al tientallen fietsen op zijn trailer heeft staan.

"Ik heb deze maand al 1200 fietsen opgehaald."

“Mijn vrouw komt net thuis en zegt: je bent een fietsendief! Dat is een groot misverstand. Ik ben vrijwilliger voor het kinderfietsenplan van de ANWB. Mensen kunnen een kinderfiets doneren. Wij halen die op en brengen die voor controle naar een sociale werkplaats. Daarna worden ze uitgedeeld aan minderbedeelde mensen.”

De 73-jarige man werkt nog altijd hard. Hij reinigt plafonds en doet dus veel vrijwilligerswerk. “Vandaag heb ik 46 fietsen opgehaald”, vertelt hij. “Ik doe dit nu een half jaar. Ik heb deze maand al 1200 fietsen opgehaald.” Meerdere mensen meldden zich donderdagmiddag bij Omroep Brabant. Zij gaven aan de man te herkennen als ANWB-medewerker.

"De juiste fiets staat nog bij de buren."

Charles moest donderdag ook een fiets ophalen in Best, maar denkt dat hij de verkeerde heeft gepakt. “Mensen zetten de fietsen die opgehaald moeten worden altijd in de voortuin. Ik denk dat ik een fout heb gemaakt”, zegt hij.

Het ‘slachtoffer’ heeft de bewakingsbeelden van de ‘diefstal’ 's middags online gedeeld. “Ik heb inmiddels contact met de man”, aldus Charles. Het lijkt erop dat de zoon zijn fiets dus terugkrijgt. De man schrijft op Twitter: " Ze hebben niet goed naar het huisnummer gekeken. De juiste fiets die ze mee moesten nemen, staat namelijk nog bij mijn buren."

De man heeft alle bewakingsbeelden inmiddels van zijn sociale media verwijderd.

