Eindhovenaar die via Facebook opriep tot terrorisme krijgt tbs

Een 25-jarige man uit Eindhoven is donderdag in de rechtbank in Den Bosch schuldig bevonden aan het oproepen tot een terroristisch misdrijf op Facebook. Volgens de rechter is hij schuldig aan opruiing, maar krijgt hij geen verdere straf. De Eindhovenaar zat namelijk in een psychose toen hij de oproep deed. Daardoor was hij ontoerekeningsvatbaar. Hij is veroordeeld tot tbs met voorwaarden, dat is een lichte vorm van tbs.

De Eindhovenaar zette in september 2020 twee video's van zichzelf op Facebook. Hij verbleef toen in Turkije. In de video's dreigde hij onder meer de hoofden van 'hypocriete moslims' af te snijden. "Er zijn heel veel hypocrieten in de wereld", zo zei hij in zijn eerste video. "Ook moslims. Hun snij ik sowieso de kop eraf en straffen kan ook met mijn eigen hand."

Verder bewonderde hij de voormalige terroristenleider Osama bin Laden en zag hij zichzelf als zijn potentiële opvolger. "Met de wil van Allah ga ik het overnemen van Osama bin Laden", zo zei de Eindhovenaar volgens de rechtbank in zijn tweede video.

Hij riep in zijn video anderen op om zijn boodschap verder te verspreiden: "Ik weet gewoon zeker dat het een bevel van Allah is. Dat is een order van Allah Almachtige. Dat ik die moet doorgeven. Geef die nu door aan iedereen, mond op mond, reclame, het is een beste reclame. Geef die door en wees niet bang."

Naast de tbs gaf de rechtbank ook een zorgmachtiging af, daarmee kan de man verplicht worden om medicatie in te nemen. Hij is ook onderzocht door een psycholoog en psychiater. De Eindhovenaar zou lijden aan een ongespecificeerde schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis. Om de kans op herhaling te verkleinen, moet hij van de rechtbank deskundige hulp krijgen.

Als voorwaarden bij de tbs krijgt de man een meldplicht bij de reclassering en moet hij beschermd gaan wonen. Dat houdt in dat hij moet wonen in een instelling of wooninitiatief. Verder moet de verdachte zich laten behandelen door een zorginstelling en moet hij meewerken aan een time-out in een forensisch psychiatrisch centrum. Hij mag niet naar het buitenland, moet op minstens twee kilometer afstand van de landsgrenzen blijven en mag niet op Nederlandse luchthavens komen.

