Ziekenhuis berispt 'nieuwsgierig' personeel dat patiëntendossier inkijkt

Zes medewerkers van het Bravis ziekenhuis hebben onlangs een officiële waarschuwing gekregen, omdat ze in een patiëntendossier hebben gekeken terwijl dat niet mocht. De medewerkers waren niet betrokken bij de behandeling van de patiënt maar waren ‘nieuwsgierig’, schrijft het ziekenhuis in een intern bericht.

Rebecca Seunis Geschreven door

“Enkele weken geleden heeft zich binnen het ziekenhuis een situatie voorgedaan waarbij zes medewerkers in een dossier hebben gekeken van een patiënt die in Bravis was opgenomen om te komen overlijden. Zij waren niet betrokken bij de daadwerkelijke behandeling van de patiënt”, schrijft het ziekenhuis in een intranetbericht.

Bij welke vestiging dit speelde kan vanwege de privacy niet bekend worden gemaakt.

'Direct bestraft'

Het ziekenhuis heeft de zaak onderzocht en zegt dat de medewerkers in het dossier keken omdat ze zich betrokken voelden of nieuwsgierig waren. “Dit soort redenen zijn per definitie onrechtmatig en worden direct bestraft.” Tijdens een steekproef liepen de medewerkers tegen de lamp.

De familie van de patiënt is op de hoogte gesteld. Ook is er melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarschuwing

Het ziekenhuis waarschuwt haar personeel: “Soms kom je in een situatie waarin je hoort dat een familielid, bekende of een patiënt waar jij voor hebt gezorgd, in het ziekenhuis wordt opgenomen om te komen overlijden. Dit kan aangrijpend zijn en het is begrijpelijk dat je je dan betrokken voelt, meeleeft en graag wilt weten hoe het gaat. Toch is het ook in deze situaties belangrijk om ondanks dit vervelende nieuws, de emoties die daarbij komen kijken en de betrokkenheid die je voelt, aandacht te hebben voor de privacy van de patiënt. Helaas leert de praktijk dat dit niet altijd het geval is", schrijft het ziekenhuis aan de medewerkers.

“Patiënten die in het Bravis ziekenhuis liggen, vertrouwen erop dat er zorgvuldig met hun (medische) gegevens wordt omgegaan. Dit betekent dat elke keer dat je in een patiëntendossier kijkt, je een rechtmatige reden moet hebben om dit te doen. Wees daarom alert op onrechtmatige dossierinzage en zorg dat je elke inzage kunt verantwoorden", is de boodschap aan de medewerkers.

