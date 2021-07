Opgraven en stelen babylijk uit graf: OM wil cel- en taakstraf

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Damian H. uit Veldhoven krijgt als het aan het OM ligt 365 dagen cel, waarvan 251 voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. Hij wordt onder meer verdacht van grafschennis, de diefstal van urnen met as en de diefstal van een babylijk op een begraafplaats in zijn woonplaats in juni 2019.

Verder eiste justitie een verplichte behandeling, een drugs- en alcoholverbod en wil dat H. onder toezicht van de reclassering komt. Ook eiste justitie een gebiedsverbod voor kerkhoven.

Kindergraf

Damian H. heeft de meeste feiten bekend. Ook dat hij groef in het graf van het meisje dat na dertig weken zwangerschap dood werd geboren. "Ik heb het graf geopend. Ik heb er niets in aangetroffen." Hij zei dat hij op zoek was naar resten en dat hij bewust een kindergraf koos, omdat dat minder diep is.

Deskundigen vertelden donderdag in de rechtbank in den Bosch dat het skelet van de dertig weken oude foetus nog intact had moeten zijn. De resten zijn nooit teruggevonden. De officier van justitie deed een dringend appèl aan de verdachte: "Geef openheid van zaken. Laat weten waar de resten zijn, aan een therapeut, desnoods anoniem bij de politie."

Pentagram

Ook in een ander kindergraf groef hij. Bij verschillende begraafplaatsen en crematoria in de regio rond Eindhoven stal H. urnen. Hij bekladde een kerk met een pentagram en pikte er kruisen, bekende hij.

Eén van de redenen dat hij urnen met as stal was zijn blackmetalband, zei hij. Hij wilde zich bij optredens overgieten met bloed en dan de as over zich heen gooien, verklaarde een vriend. "Dat klopt", bevestigde H. zelf. "Ik heb bands gezien die dat deden. Dat leek gewoon normaal."

Satanisme

H. erkende dat hij destijds veel bezig was met satanisme. "Ik was te ver weggedreven in een lifestyle die niet gezond en normaal was. Ik heb er heel veel spijt van." H. heeft de blackmetalscene inmiddels vaarwel gezegd en is uit z’n band gestapt.

De zaak zou vorig jaar al worden behandeld, maar toen was de man zo suïcidaal dat de zaak werd uitgesteld. Na een getraumatiseerde jeugd heeft H. nog altijd veel problemen. Daaraan wordt en zal hij volgens de officier van justitie behandeld moeten blijven worden.

De uitspraak is 12 augustus.

