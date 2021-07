Tiener Raïsa Schoon maakt indruk in Tokio: 'Bizar hoe ze met druk omgaat'

Björn Koreman. vergroot

Raïsa Schoon won donderdagochtend met haar partner Katja Stam de derde en laatste groepswedstrijd bij het beachvolleybal. Door die zege mogen ze samen als nummer drie verder in de lucky loser-ronde. Een hele knappe prestatie van de jonge atleet uit Werkendam.

"Dat je zo onder druk staat, dat je moet winnen en het dan ook gewoon flikt. Dat vind ik echt enorm knap", zegt Björn Koreman, voor Omroep Brabant Olympische Spelen-watcher, over Schoon. "Ik heb haar veel gevolgd, de voorbereiding en het kwalificatietoernooi. Maar dat je dan op zo’n moment zo met de druk om kan gaan, dat vind ik echt bizar. Als negentienjarige stond ik elke dag in de kroeg. Zij staat tegen de beste van de wereld te spelen alsof het niks is. Dat is echt gaaf om te zien."

De tiener is opvolgster van haar moeder Debora, zelf deelnemer aan de Olympische Spelen in 1996 en 2000. "En eigenlijk was het dit jaar vooral ervaring opdoen, het is supermooi dat ze daar al staat. De kans was klein dat ze het zouden halen, omdat ze in het kwalificatietoernooi speelden tegen teams die hoger op de wereldranglijst staan. En nu zijn ze zelfs een ronde verder. Ze hadden een zware loting, maar verloren die eerste wedstrijden niet met hele duidelijke cijfers. Echt gaaf."

"Dat blijft echt spannend, elke dag hopen dat de test negatief is."

Koreman had donderdag contact met Schoon. "Ik heb haar gefeliciteerd. Maar ik heb ook gevraagd hoe het daar is. ‘Heel erg bijzonder’, begon ze haar antwoord. Omdat ze in het vliegtuig voor de skaters, naast de tennisser en achter de taekwondoka zat, zit ze nu in een soort quarantaine. Ze moeten oppassen met wie ze in aanraking komt”, zegt Koreman. Het maakt de prestatie van het duo Schoon-Stam nog knapper. “Dat blijft volgens mij echt spannend. Hoe ga je als atleet met die druk om? Elke dag even speeksel afgeven, hopen dat de test negatief is.”

Zelf had Koreman daar bij zijn eerste wedstrijden in het corona-tijdperk wel moeite mee. “Ik had dat heel erg. Ik had geen symptomen, maar rondom zo’n test ging ik twijfelen. Had ik een droge keel? En bij een keer niesen dacht je meteen: ‘dat ga je niet menen dat het nu…’ Ik kan begrijpen dat zoiets dus druk met zich meebrengt.”

Koreman kent Schoon goed, hij is al meerdere jaren sponsor van de Brabantse beachvolleybalster. "Die sponsoring is al vanaf haar vijftiende. Dat maakt het ook leuk. De hele groei en de tegenslagen heb je gezien. Ik ben op het kwalificatietoernooi uitgenodigd om te komen kijken. Daar zag ik wel dat je niet veel van het spelletje hoeft te snappen om te zien dat ze samen gewoon echt heel goed zijn. Het is leuk om te volgen.”

"Het maakt het kijken zoveel mooier als je de persoon zelf kent."

De marathonloper zat dan ook net iets anders voor de tv tijdens de laatste groepswedstrijd dan bij een gemiddelde roei- of wielerwedstrijd. "Als je de persoon zelf kent, is dat net wat anders. Dat maakt het kijken zoveel mooier. Dat is voor familie helemaal zo natuurlijk. Komende week ken ik er redelijk veel persoonlijk, omdat de atletiek begint. Dat is gaaf, daar kijk echt naar uit."

Moment van de dag:

"Ik ga vandaag voor de hockeydames”, zegt Koreman. “Vijf jaar geleden verloren ze de finale op de Olympische Spelen van Groot-Brittannië. Dat geeft toch een zure nasmaak. En ook een bepaalde druk als je dan weer tegen ze speelt, zoals Nederland-Spanje bij het voetbal. Weer op dit podium. Groot-Brittannië is niet meer wat het was, toch geeft zo’n overwinning wel echt vertrouwen. Dit is gewoon lekker. En een ploeg met heel veel Brabanders, dat is ook iets moois.”

